Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta açılacak

Trabzon Havalimanı yeni hizmet binalarının 27 Ağustos'ta açılacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Havalimanı'nda artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda başlattıkları çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Geçen yıl iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunan Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun 9'uncu havalimanı konumunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılında ise bu zamana kadar 17 bin 208 uçak trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcu ağırladı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut havalimanımızı genişletmek ve Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için başladığımız çalışmaları tamamladık. Yeni hizmet binalarını ve bağlantı yolunu 27 Ağustos Salı günü hizmete açacağız."

Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu binası, ısı merkez binası ve CIP Terminalinin açışını gerçekleştireceklerini, dış hatlar giden yolcu binası cephe imalatlarının yapımının ise devam ettiğini aktardı. Yeni hizmet binalarını Trabzon'un artan yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklükte yaptıklarını yineleyen Uraloğlu, şöyle devam etti: "Dış hatlar gelen yolcu terminalini 3 bin 77 metrekare büyüklüğünde, havalimanımıza kazandırdığımız yeni CIP yolcu binasını ise 860 metrekare büyüklükte inşa ettik. Yeni CIP Terminalinin modern mimarisi ve donanımı ile yolcularımızın bekleme sürelerini keyifli hale getirecek hizmetler sunacağız ve seyahat deneyimini en üst seviyeye çıkaracağız."