İstanbul'da görev yapan başkonsoloslar Karadeniz gezisinde bir araya geldi

İstanbul Konsoloslar Birliği ve Bizim Dünyamız Vakfınca Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülebilirliği teşvik edici gezi düzenlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülebilirliği vurgulamak ve bu konuda küresel farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Konsoloslar Birliği ve Bizim Dünyamız Vakfı tarafından 19-22 Ağustos'ta Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan dört günlük gezi gerçekleştirildi.

Geziye, İstanbul'da görev yapan Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Birleşik Krallık, Danimarka, Hırvatistan, İsveç, Gana, Kanada, Kosova ve Pakistan başkonsolosları katıldı.

Vali Baydaş, "çay, yağmur ve yeşilliğin başkenti" olarak tanıttığı Rize'nin benzersiz konumuna dikkati çekti, ticaret, kültür, eğitim ve sürdürülebilirlik alanlarında bağların güçlendirilmesi hakkındaki görüşlerini aktardı.

Rize'de ise diplomatlar, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin ile bir araya geldi.

İlk olarak Trabzon'un doğal ve kültürel mekanlarını gezen heyeti daha sonra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kabul etti.

Ziyaretçi diplomatlardan bölgenin güzelliğini ve doğal çeşitliliğini ülkelerinde tanıtmaları ricasında bulunan Baydaş, bu vesileyle bölgenin doğal güzelliklerini görmeye gelecek turist sayısının artacağı yönündeki fikirlerini paylaştı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de bu düşünceleri yineleyerek, birlik ve vakıf yetkililerine böylesine önemli bir ziyareti düzenledikleri için teşekkür etti.

Gezi boyunca katılımcılar, Sümela Manastırı, Uzungöl, Karagöl, Ayder Yaylası ve Macahel Vadisi biyosfer rezervi gibi bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.