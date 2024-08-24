Trabzon Büyükşehir Belediyesi Doğa Kampına 326 çocuk katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, doğa kampında 326 kişiyi misafir ettiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Genç'in öğrencilerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Mersin Üzümlü Piknik Alanı'nda düzenlenen doğa kampına katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, kamp sayesinde doğayla buluşan çocukların bağımsız hareket etme kabiliyetlerinin de geliştiğini vurguladı.

Genç, "Dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirirken sosyal becerilerini de artırıyoruz. Kampımız sadece bir doğa kampı değil, aynı zamanda eğitici ve öğretici birçok unsuru içerisinde barındırıyor." ifadelerini kulandı.

Zaman zaman ebeyevnlerin de katıldığı kampta 326 çocuğu misafir ettiklerinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"Bu kampın çocukların eğlenme ve öğrenmeleri açısından kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sıra dışı hadiselerle ilgili sadece İtfaiye Dairemiz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairemiz değil, birçok birimimizi de içinde barındırarak kampı gerçekleştiriyoruz. Acil durumlarda müdahale etme yeteneğini de ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla hem eğitici hem doğayla bir arada hem de tatil olmak üzere öğrencilerimiz birçok amacı içinde bulunduran güzel bir yaz kampı geçiriyor. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz kampımız 4 Eylül'de sona erecek. Doğa kampımızı geleneksel olarak sürdüreceğiz."