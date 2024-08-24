Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Doğa Kampına 326 çocuk katıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, doğa kampında 326 kişiyi misafir ettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Doğa Kampına 326 çocuk katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, doğa kampında 326 kişiyi misafir ettiklerini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Genç'in öğrencilerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Mersin Üzümlü Piknik Alanı'nda düzenlenen doğa kampına katıldığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, kamp sayesinde doğayla buluşan çocukların bağımsız hareket etme kabiliyetlerinin de geliştiğini vurguladı.

        Genç, "Dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirirken sosyal becerilerini de artırıyoruz. Kampımız sadece bir doğa kampı değil, aynı zamanda eğitici ve öğretici birçok unsuru içerisinde barındırıyor." ifadelerini kulandı.

        Zaman zaman ebeyevnlerin de katıldığı kampta 326 çocuğu misafir ettiklerinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

        "Bu kampın çocukların eğlenme ve öğrenmeleri açısından kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sıra dışı hadiselerle ilgili sadece İtfaiye Dairemiz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairemiz değil, birçok birimimizi de içinde barındırarak kampı gerçekleştiriyoruz. Acil durumlarda müdahale etme yeteneğini de ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla hem eğitici hem doğayla bir arada hem de tatil olmak üzere öğrencilerimiz birçok amacı içinde bulunduran güzel bir yaz kampı geçiriyor. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz kampımız 4 Eylül'de sona erecek. Doğa kampımızı geleneksel olarak sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgiliye hediye haç! 37 suç kaydı çıktı
        Sevgiliye hediye haç! 37 suç kaydı çıktı
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

        Benzer Haberler

        KTÜ'nün teknik alanda akademik performansı yükseldi
        KTÜ'nün teknik alanda akademik performansı yükseldi
        Trabzon'da balıkçılar denize ağlarını atmak için geri sayıma başladı
        Trabzon'da balıkçılar denize ağlarını atmak için geri sayıma başladı
        Karadeniz'de balıkçıların, yeni av sezonu hazırlığı
        Karadeniz'de balıkçıların, yeni av sezonu hazırlığı
        İstanbul'da görev yapan başkonsoloslar Karadeniz gezisinde bir araya geldi
        İstanbul'da görev yapan başkonsoloslar Karadeniz gezisinde bir araya geldi
        Trabzon'da kalp hastalığı bulunan prematüre iki bebek ameliyat edildi
        Trabzon'da kalp hastalığı bulunan prematüre iki bebek ameliyat edildi
        KTÜ Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, M-Çiçeği hastalığına ilişkin bilgi verdi
        KTÜ Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, M-Çiçeği hastalığına ilişkin bilgi verdi