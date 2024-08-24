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        Trabzon'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Trabzon'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:20
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        Trabzon'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Trabzon'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Kalkınma mevkisinde Mertcan U'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Mustafa Ç. yönetimindeki 34 AR 1902 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki İbrahim Hakkı U. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne, otomobilde bulunan Aysun U. ve E.U. ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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