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        Trabzon ve Giresun'da 2 gün denize girilmemesi uyarısı yapıldı

        Trabzon ve Giresun valilikleri, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları bugün ve yarın denize girmemeleri konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:51
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        Trabzon ve Giresun'da 2 gün denize girilmemesi uyarısı yapıldı
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        Trabzon ve Giresun valilikleri, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları bugün ve yarın denize girmemeleri konusunda uyardı.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün ve yarın olumsuz hava şartları nedeniyle rüzgarın hızlı esmesinin dalga yüksekliğinin artmasına sebep olması beklendiğinden, vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Giresun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da 2 gün boyunca il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde yüksek dalgalar beklendiği vurgulandı.

        Vatandaşların can güvenlikleri için denize girmemesi istenen açıklamada, bu konuda yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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