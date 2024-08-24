Trabzon'da şehit özel harekat polisi Akın Çelebi, mezarı başında anıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Çelebi için şehadetinin 5. yıl dönümünde Trabzon Şehitliği'ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Şehidin babası Necmi Çelebi ve yakınlarının yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, bazı kurumların temsilcileri ve meslektaşlarının katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit babası Çelebi, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Buraya gelen herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Çok duygulandım ama çok büyük de bir gurur." dedi.

Ortahisar Müftüsü Özcan Yılmaz ise Türk milletinin tarihten beri vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canını seve seve feda eden bir millet olduğunu söyledi.

Şehide rahmet dileyen Yılmaz, "Akın Çelebi kardeşimiz vatan için mukaddesat için canını seve seve feda etti. Rabbim onu şehitlerin efendisi olan Hazreti Hamza Efendimize komşu eylesin inşallah." diye konuştu.