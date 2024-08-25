Trabzon'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Trabzon'da asfaltlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, şehrin altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda da Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi Dayıoğlu Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Trabzon'un daha modern bir şehir haline gelmesi için altyapı ve üst yapı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, yürütülen çalışmalarla Trabzon halkına daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar sunmanın hedeflendiğine işaret edilerek, 2 Nolu Beşirli Mahallesi Muhtarı Selçuk Dayı'nın da şu ifadelerine yer verildi:

"Mahallemizin onarıma ihtiyacı olan yolu, talebimiz üzerine asfaltlandı. Önemli bir sorun giderilmiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum. Bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın bozuk yoldan kaynaklı toz ve çukur şikayetleri vardı. Bu şikayetlerden yapılan asfaltlama ile kurtulduk."