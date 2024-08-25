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        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:36 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:02
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        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.

        Geniş alanda oyun çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla St. Gallen maçı hazırlıklarına devam edecek.

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