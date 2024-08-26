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        Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı

        Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:08
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        Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı
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        Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, müsabakada Passolig kart ve PDF bilet uygulaması yapılacağı kaydedildi.

        Öte yandan bazı taraftarlar, maç bileti almak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişeye geldi.

        Bordo-mavili taraftar Sinan Yürük, AA muhabirine, teknik direktöre ve takıma destek olmaları gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

        "Trabzon'un genetiğinde bir sabırsızlık var. Çünkü yeni bir kadro kurduk. Hocamıza destek vermemiz lazım. Takım oturduğu zaman bu sene değil ama önümüzdeki seneler için çok güzel bir iskeletimizin oluştuğunu düşünüyorum. Hocamıza sahip çıkalım, kulübümüze sahip çıkalım. Skor tahminim Trabzonspor, Abdullah Avcı olduğu için 1-0 veya 2-0 olur, turu geçeriz."

        Trabzonspor, St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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