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        Trabzon'da balyozla parktaki eşyalara zarar veren kişi yakalandı

        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Bıçak Tanıtım Parkı'nda yer alan tabela ve eşyalara balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:14
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        Trabzon'da balyozla parktaki eşyalara zarar veren kişi yakalandı
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        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Bıçak Tanıtım Parkı'nda yer alan tabela ve eşyalara balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçedeki Bıçak Tanıtım Parkı'na gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, buradaki "Sürmene" yazılı tabela ile çevredeki eşyaları elindeki balyozla kırdı.

        İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu tespit ettikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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