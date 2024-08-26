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        Trabzonspor'da Fountas'ın sözleşmesi feshedildi

        Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:34
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        Trabzonspor'da Fountas'ın sözleşmesi feshedildi
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        Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16 Ağustos 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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