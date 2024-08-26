Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı.

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