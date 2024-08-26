Trabzonspor, futbolcusu Rayyan Baniya'yı Palermo'ya kiraladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Rayyan Baniya'yı İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'ya sezon sonuna kadar kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palermo FC kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450 bin avro ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.