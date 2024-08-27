Bakanlar Uraloğlu ve Ersoy, Trabzon Havalimanı'ndaki açılış törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını belirterek, "2024 yılının ilk 8 ayında iç ve dış hatlarda 17 bin 208 uçuş trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcuyu ağırlamış olduk." dedi.

Bakan Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla gerçekleştirilen Trabzon Havalimanı Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binasının Açılış Töreni'nde, 1957 yılında hizmete açıldığında Doğu Karadeniz'in ilk havalimanı olan Trabzon Havalimanı'nın ilk günden bu zamana gelişimin, mücadelenin ve büyük düşünmenin adı olduğunu söyledi.

Trabzon geliştikçe havalimanının da şehrin dinamizmine ayak uydurarak sürekli büyüdüğüne işaret eden Uraloğlu, "Ancak Trabzon Havalimanı'mızın gerçek manada modern bir havalimanına dönüşmesi hiç şüphesiz AK Parti hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Trabzon'a verdiği değerle biz de Trabzon'a yatırım yapmaya, havalimanımızı geliştirmeye gayret ettik." diye konuştu. Trabzon Havalimanı'nın gelişimini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2004'te mevcut itfaiye binasını hayata geçirdik. 2005 yılında 2 bin 500 metrekarelik işletme garaj binasını bitirerek hayata geçirdik. 2006'da Trabzon Havalimanı'nın 7/24 uçuş trafiğini sekteye uğramaması amacıyla pist aydınlatma regülatörlerini hizmete sunduk. 2008 yılında 2 milyon yolcu kapasiteli yeni iç hatlar terminalini hizmete açtık. 2009 yılında yeni kargo binasını yaptık. 2011 yılında 11 uçak park yeri kapasitesini 17'ye yükselttik. Yine 2013 yılında hava seyrüsefer emniyet sürekliliği açısından çok önemli olan 1200 metrekare radar istasyonunu faal hale getirdik. Gelişen tesislerin enerji ihtiyacı doğrultusunda 2014 yılında kuvvet santralimizi hizmete sunduk. Yine 2020 yılındaki Kovid-19 pandemisi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Trabzon Havalimanı'nda da uçuşlar durma seviyesine gelince bunu da fırsata çevirerek, havalimanının tüm pist kaplamasını tamamen yeniledik."

- "2023 yılında Trabzon'a 1 milyon 319 bin 299 turist ziyarette bulundu" Trabzon'un büyümesiyle doğru orantılı olarak sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir havalimanının olduğunu aktaran Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'mız 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı ve bu anlamda da Türkiye'de 9'uncu havalimanıdır. 2024 yılının ilk 8 ayında iç ve dış hatlarda 17 bin 208 uçuş trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcuyu ağırlamış olduk." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndan Katar, Azerbaycan, Almanya, Kuveyt, Irak ve Ürdün başta olmak üzere 11 ülkede 20 noktaya 19 farklı hava yolu şirketiyle dış hatlardan ulaşım sağlandığına dikkati çekerek, "Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla hem Cidde'ye hem de Riyad'a Trabzon'dan direkt seyahat etme imkanı sağladık. Bu uçuşlarla 2023 yılında Trabzon'a 1 milyon 319 bin 299 turist ziyarette bulundu." diye konuştu. Trabzon geliştikçe turizm ve ticaret amaçlı bu ziyaretlerin de arttığını ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımızı başlatmıştık. Yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar özellikle yurt dışı uçuşlarındaki artış ve Trabzon'umuzun yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle yeni bir dış hatlar yolcu terminali ve CIP hizmet binasının aciliyeti vardı. Hamdolsun bugün 3 bin 77 metrekare büyüklüğündeki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekare büyüklüğündeki CIP binalarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılarımızın modern mimarileri ve donanımlarıyla yolcularımızın bekleme süresini keyifli hale getirecek daha kaliteli hizmet inşallah sunmuş olacağız."

Uraloğlu, yolcuların seyahat deneyimlerini en üst seviyeye çıkaracaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yeni yapılarımızın yanı sıra havalimanımızın dış hatlar terminali binasına bağlantısını sağlayacak 100 metrelik yeni bağlantı yolu yapım çalışmalarını da tamamladık. Mevcut dış hatlar terminalinin dış hatlar giden yolcu terminaline dönüşümü, mevcut iç hatlar terminalinin tadilatıyla iki sabit yolcu köprüsü, körük sistemi eklenmesi ve bagaj taşıma sistemlerinin revizyonu gibi çalışmalarımıza da halen devam ediyoruz. Trabzon Havalimanı'mızın gücüne güç katacak yeni hizmet binalarımız ve bağlantı yolumuzla sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir başarıya daha imza atmış oluyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

- "Mevcut yerinden biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşallah inşa edeceğiz" Bu yapıların yeni havalimanı projesi hayata geçene kadar yapılması gerektiğini belirten Uraloğlu, şunları söyledi: "Biliyoruz ki Trabzon Havalimanı'nın pist uzunluğu 2 bin 640 metre ve önümüzdeki süreçte Trabzon için yeterli olmayacak. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşallah inşa edeceğiz. 'Neden doğuya veya batıya doğru?' diye bir soru gelebilir. Doğuya gittiğimiz zaman yine yaklaşık 50-60 metrelik longozlar var. Dolayısıyla o tarafa gidemiyoruz. Bu tarafta liman var ve şehir var. Biz ancak coğrafyanın müsaade ettiği ve mühendisliğin de imkan tanıdığı imalatları ancak yapabiliyoruz. Onun ötesini yapmak da çok mümkün olmuyor. Mevcut yerdeki pisti biz ancak daha kuzeye doğru havalimanını geliştirmemiz gerekir. Bu anlamda da proje çalışmalarını başlattık ve bunun üzerinde de yoğunlaştık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen zamanda da sahada gerekli tespitleri yaparak ilgili bütün taraflarla konuşarak projeyi netleştirip yapılması gereken rötuşları yaparak yolumuza devam edeceğiz."

Uraloğlu, projenin kesinleşmesinin ardından yapım ihalesi sürecinin başlatılacağını aktardı. Gökyüzünün insanın sınırlarını zorlayarak yeni ufuklara açıldığı, cesaretin ve azmin kanatlandığı ve hız faktörünün insan hayatına daha çok girdiği bir alan olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Toplumlar artık hayatlarını daha çok zaman kazanmak için hız odaklı yaşam biçimine göre düzenliyorlar. Bu bağlamda da havaalanlarının işlevi her geçen gün biraz daha artıyor. Hava yolu ulaşımı her geçen gün en fazla tercih edilen ulaşım yolu oldu. Bu kapsamda Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridoru doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz 4 saatlik uçuş mesafesiyle yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir stratejik konuma sahip." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük" Bakan Uraloğlu, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak." hedefiyle hareket ettiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. İç hatlardaki havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Havalimanı ile 58'e yükselttik. Yani 32 yeni havalimanı daha yaptık. 50 ülkede 60 noktaya uçabilirken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık." dedi.

İç ve dış hatlarda 2002'de seyahat eden yolcu sayısı 34,5 milyonken bu sayının 2023 yılında 214 milyonun üstüne çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bu yıl temmuz sonu itibariyle hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 binin üzerine çıktı. Bu sayı geçen yıl aynı döneme kıyasladığımızda 118 milyon olduğunu ve arttığını görüyoruz. 2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde de 230 milyonun üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu. - Bakan Ersoy: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve iradesiyle Türkiye ulaşımda adeta çağ atlamıştır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise göreve geldiği günden itibaren hava yolu taşımacılığının turizm alanındaki önemini sürekli vurguladıklarını, bu alanda hizmet kalitesinin, çeşitliliğinin artması için ciddi kararlar alıp adımlar attıklarını, Türk Hava Yolları ile çok kapsamlı iş birlikleri yürüttüklerini anlattı. Hava yolu taşımacılığının önemini anlamak için İstanbul Havalimanı'nın bugün geldiği konuma bakmanın yeterli olduğunun altını çizen Ersoy, "Antalya, Çukurova ve içinde bulunduğumuz Trabzon Havalimanı gibi son 22 yılda ülkemizde tamamlanan ve halen yürütülen inşa, yenileme ve tadilat çalışmalarına baktığımızda hava yolu taşımacılığında ne denli büyük bir mesafe katettiğimizi açıkça görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve iradesiyle Türkiye ulaşımda adeta çağ atlamıştır." dedi.

Ersoy, bu doğrultuda hava yolu taşımacılığının da bugün millet için lüks olmaktan çıktığını, her bölgeye ve her vatandaşa sunulan bir imkan haline geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bütün bunların da ötesinde Türkiye, uluslararası hava yolu ağında bütün Avrupa ülkelerini geride bırakarak tartışmasız bir merkez konumuna yükselmiştir. Böylesi bir konuma gelmişken ulaştırmada altyapının, her şeyin temelini teşkil ettiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Bizim sorumluluk alanımızdan baktığınızda turizm tesislerimizden kültür varlıklarımıza uzanan bir alanda altyapının sürdürülebilirlik, koruma, kaliteli hizmet ve konfor demek olduğunu vurgulamak isterim."

Gelen turistlerin şehir hayatına dahil olması, ören yerlerini, müzeleri, tarihi alanları gezmesinin sağlıklı bir altyapıyla sağlanacağına işaret eden Ersoy, "Bu alana verdiğimiz önemi rakam bazında göstermek gerekirse 2002-2024 yılları arasında sadece Trabzon'da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine günümüz fiyatlarıyla tam 528 milyon lira destek vermiş bulunuyoruz." diye konuştu. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkeye gelen nitelikli turist sayısını artırmanın ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine, milletin refahına mümkün olan en büyük katkıyı yapmanın gayretinde olduklarını vurgulayarak, "Ulaşım ve altyapıdaki hizmetlerin öncelikli hedefi her zaman milletimizin konforu, milletimizin yaşam kalitesidir." ifadesini kullandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bugün dünyada yaşanan farklı gelişmelere baktığınızda kara, hava, deniz ve demir yolu taşımacılığının, bunları işlevsel kılan altyapının sadece şehirleri ve ülkeleri birbirine bağlamadığını, bunun ötesinde ülkemizi ve milletimizi güvenle geleceğe bağladığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarının şahsında alın teri ve emeği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ulaşım ve altyapı çalışmalarında böylesi çağdaş ve güçlü bir konuma gelmesini sağlayan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şüphesiz, Bakanlıklarımız arasındaki güçlü işbirliği de yeni eserler, yeni hizmetler olarak ülkemize değer katmaya devam edecektir. Bu minvalde Trabzon Havalimanı merkezli bu kapsamlı projenin tamamlanmasının bizim çalışmalarımız üzerinde de bir çarpan etkisi oluşturacağına inanıyorum. Nihayetinde Trabzon, kültür ve turizm sahasında büyümeye, hak ettiği ilgi ve değeri gerek sosyal gerek ekonomik alanda fazlasıyla görmeye devam edecektir. Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları ile bağlantı yolunun şehrimize, Trabzonlulara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."