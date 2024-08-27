Bakanlar Uraloğlu ile Ersoy, Trabzon'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Uraloğlu ve Ersoy, dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nı ziyaret etti.

Mağarayı gezerek incelemelerde bulunan bakanlar, daha sonra aynı ilçeye bağlı Doğankaya Mahallesi'ne geçti. Burada kemençe eşliğinde horon gösterisiyle karşılanan bakanlar, yöre sakinleriyle bir süre horon oynadı.