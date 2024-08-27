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        Bakanlar Uraloğlu ile Ersoy, Trabzon'da incelemelerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:02 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:02
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        Bakanlar Uraloğlu ile Ersoy, Trabzon'da incelemelerde bulundu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Uraloğlu ve Ersoy, dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nı ziyaret etti.

        Mağarayı gezerek incelemelerde bulunan bakanlar, daha sonra aynı ilçeye bağlı Doğankaya Mahallesi'ne geçti. Burada kemençe eşliğinde horon gösterisiyle karşılanan bakanlar, yöre sakinleriyle bir süre horon oynadı.

        Uraloğlu ve Ersoy, Doğankaya Mahallesi'ndeki Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkur Alanı'nı da ziyaret ederek, ilgililerden tırmanış ve alan hakkında bilgi aldı.

        Yöre sakinleriyle sohbet ederek sorun ve isteklerini dinleyen bakanlar, daha sonra Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nı ziyaret etti.

        Burada da inceleme yapan bakanlar, Akçaabat Belediyesince ilçe genelinde yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

        Uraloğlu ve Ersoy'a ziyaretlerinde, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda ilgili eşlik etti.

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