Trabzonspor, St. Gallen maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.
Geniş alan oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, St. Gallen maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.