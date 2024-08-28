Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi bileti için sahaya çıkacak

Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

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