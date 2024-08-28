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        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi bileti için sahaya çıkacak

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:18 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:18
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        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi bileti için sahaya çıkacak
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        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

        Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

        Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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