Trabzonspor, Avrupa kupalarında 155. maçına çıkacak

GÖKTUĞ ERGÜN - UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 155. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 154 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 60 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Trabzonspor, 38 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 7 maç oynadı.

- UEFA Konferans Ligi'nde 8. maç Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne alacak. UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol gördü.

- UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez gruplara kalma hedefi Bugüne kadar Avrupa kupaları play-off turlarında 9 kez mücadele eden Trabzonspor, 3 kere gruplara kalma başarısı gösterirken 6 kere de rakiplerine elendi. Bordo-mavililer, 2013-2014, 2014-2015 ve son olarak 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda turu geçerek gruplara kalırken, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Avrupa kupaları play-off turlarında elenerek organizasyonlara veda etti.

Karadeniz fırtınası, St. Gallen'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor. - Basel'le iki kez eşleşti Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde daha önce İsviçre temsilcilerinden Basel'le iki kez eşleşti. Basel'le ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu gruplarında eşleşen bordo-mavili ekip, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine, deplasmanda 2-0 kaybetti. UEFA Konferans Ligi 2022-23 sezonu son 16 turunda yine Basel ile rakip olan Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'de 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Bordo-mavililer, yarın St. Gallen'i yenerek ilk kez bir İsviçre takımını elemeye çalışacak. - En farklı galibiyet Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Trabzonspor, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup edip, geride kalan 154 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Takım, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu. Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti. - Avrupa'da bu sezon 6. karşılaşmasına çıkacak Trabzonspor, St. Gallen'i konuk edeceği karşılaşmayla bu sezon Avrupa kupalarındaki 6. maçını oynayacak.

Sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayan bordo-mavili ekip, Slovakya'nın Ruzemberok takımını deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 yenerek eledi. Organizasyonun 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle eşleşen Karadeniz temsilcisi, ilk maçı evinde 1-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybederek turu rakibine kaptırdı. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundan itibaren devam eden Trabzonspor, St. Gallen'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez gruplara kalmak için mücadele edecek.