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        Trabzon'da yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Şalpazarı, Yomra ve Sürmene ilçelerinde yol yapım ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:58
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        Trabzon'da yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Şalpazarı, Yomra ve Sürmene ilçelerinde yol yapım ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şalpazarı ilçesinin Gökçeköy ile Sürmene ilçesinin Kahraman mahallelerinde asfalt serildiği, Yomra ilçesinin Özdil ve Demirciler mahallelerinde ise beton yol çalışması yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "18 ilçemizin her köşesinde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden özverili bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı ilçelerimizde konforlu yollara kavuşturuyoruz. Şehrimiz zor bir coğrafyada yer alıyor. Çalışmalarımız aralıksız sürecek. Yapılan çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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        Galeri

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