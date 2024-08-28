Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat Belediyesince kokulu üzüm ve aronya alımlarına başlanacak

        Akçaabat Belediyesi, Akçahasat Tesisine kokulu üzüm ve aronya alımlarına başlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat Belediyesince kokulu üzüm ve aronya alımlarına başlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akçaabat Belediyesi, Akçahasat Tesisine kokulu üzüm ve aronya alımlarına başlayacağını duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 2 Eylül itibarıyla kokulu üzümün kilosunun 45 liradan, aronya meyvesinin ise 100-120 liradan tesiste satışa sunulacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tarımsal kalkınmayı sağlayarak, sertifikalı üretimi desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Ekim, Akçaabat'ın tarımsal üretimine katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Üretici ve tüketici arasındaki koordinasyonu sağlayarak, geleneksel tarım anlayışını modern teknoloji imkanlarıyla buluşturmak ve çiftçilere örnek olmak amacıyla Akçaabat'ın tarımsal potansiyelini öne çıkaracak çalışmalara öncülük ediyor ve Akçaabat'ın tarımına katkı sağlıyoruz. Topraklarımızın kıymetini biliyor ve zenginliğimizi doğru tarım politikaları ve çevre dostu uygulamalarla koruyoruz."

        Tarımsal üretim olmadan kalkınma olamayacağının altını çizen Ekim, şöyle devam etti:

        "Bunun bilincindeyiz. Paydaş kuruluşlarımızın da destekleriyle birlikte ilçemizde başlattığımız alternatif tarım ürünleri yetiştiriciliğinin artık meyvelerini topluyoruz. Akçaabat'ımız süper meyve olarak bilinen aronya meyvesinin merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kokulu üzüm de aronya meyvesinin yolundan ilerliyor. Üreticilerimize ve ilçe tarımına destek amacıyla kurduğumuz Akçahasat Tesisimiz, üreticilerimizden aronya ve kokulu üzüm alımlarına başlıyor. 2 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak alımlar tesisimizin ilk ürünleri olacak. Hem çok heyecanlı hem de çok gururluyuz. Tüm üreticilerimize, paydaş kuruluşlarımıza ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Tesisimize alacağımız ilk ürünlerimiz şehrimize hayırlı olsun."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç ağaçlara çarptı; 3 yaralı
        Hafif ticari araç ağaçlara çarptı; 3 yaralı
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        TTSO'da tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları görüşüldü
        TTSO'da tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları görüşüldü
        Trabzon'da demir sopalı, silahlı alacak kavgası; 1 yaralı, 2 gözaltı
        Trabzon'da demir sopalı, silahlı alacak kavgası; 1 yaralı, 2 gözaltı
        Dr. Aksoy'dan 'Batı Nil virüsü' uyarısı; Sivrisinek üreme alanları yok edil...
        Dr. Aksoy'dan 'Batı Nil virüsü' uyarısı; Sivrisinek üreme alanları yok edil...
        Türk çayı ihracatı 7 ayda 14,8 milyon doları aştı
        Türk çayı ihracatı 7 ayda 14,8 milyon doları aştı