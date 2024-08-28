Akçaabat Belediyesince kokulu üzüm ve aronya alımlarına başlanacak

Akçaabat Belediyesi, Akçahasat Tesisine kokulu üzüm ve aronya alımlarına başlayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2 Eylül itibarıyla kokulu üzümün kilosunun 45 liradan, aronya meyvesinin ise 100-120 liradan tesiste satışa sunulacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tarımsal kalkınmayı sağlayarak, sertifikalı üretimi desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ekim, Akçaabat'ın tarımsal üretimine katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üretici ve tüketici arasındaki koordinasyonu sağlayarak, geleneksel tarım anlayışını modern teknoloji imkanlarıyla buluşturmak ve çiftçilere örnek olmak amacıyla Akçaabat'ın tarımsal potansiyelini öne çıkaracak çalışmalara öncülük ediyor ve Akçaabat'ın tarımına katkı sağlıyoruz. Topraklarımızın kıymetini biliyor ve zenginliğimizi doğru tarım politikaları ve çevre dostu uygulamalarla koruyoruz."

Tarımsal üretim olmadan kalkınma olamayacağının altını çizen Ekim, şöyle devam etti:

"Bunun bilincindeyiz. Paydaş kuruluşlarımızın da destekleriyle birlikte ilçemizde başlattığımız alternatif tarım ürünleri yetiştiriciliğinin artık meyvelerini topluyoruz. Akçaabat'ımız süper meyve olarak bilinen aronya meyvesinin merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kokulu üzüm de aronya meyvesinin yolundan ilerliyor. Üreticilerimize ve ilçe tarımına destek amacıyla kurduğumuz Akçahasat Tesisimiz, üreticilerimizden aronya ve kokulu üzüm alımlarına başlıyor. 2 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak alımlar tesisimizin ilk ürünleri olacak. Hem çok heyecanlı hem de çok gururluyuz. Tüm üreticilerimize, paydaş kuruluşlarımıza ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Tesisimize alacağımız ilk ürünlerimiz şehrimize hayırlı olsun."