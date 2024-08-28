Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele için fındık bahçeleri ilaçlandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla fındık bahçeleri ilaçlandı, üreticiler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele için fındık bahçeleri ilaçlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Yomra ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla fındık bahçeleri ilaçlandı, üreticiler bilgilendirildi.

        Yomra Tarım ve Orman Müdürü Murat Kurt, ilçenin Gürsel Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleşen programda, yaz mevsimi sonunda kahverengi kokarcanın kışlamak için evlere doğru hareket ederek çatı ve depo gibi alanları tercih ettiğini söyledi.

        Kahverengi kokarcanın 2017'den beri Türkiye'de görüldüğünü belirten Kurt, "Bu popülasyonu azaltmak için önce kültürel mücadele, sonrasında da biyolojik mücadele verdik. Şimdi kimyasal olarak mücadele için eğitimlerimiz devam etmektedir. İlk başta kültürel mücadele olarak yakala-yok et metodu uyguladık. Sonrasında 850 bölgede Samuray arısı salını ile biyolojik mücadelede bulunduk ancak popülasyonun artmasından kaynaklı artık aktif olarak kimyasal mücadele başlattık." dedi.

        Kurt, evlerde ve bahçelerde ilaçlama yapıldığına işaret ederek, "Sonbahardan ilkbahara kadar konakladığı yerlerde bu biyosidal ürünlerle mücadelemiz devam edecektir. Bir sonraki aşama arazimizdeki ürünlerin zarar görmemesi ve popülasyonun azaltılması için kimyasal mücadele uygulamalarından oluşmaktadır. Mayıs ayında bu ilaçlamayı uyguladıktan sonra belirli zaman periyotlarında tekrar uygulanacaktır. Kimyasal mücadeleyi artık yoğun olarak başlattık, önümüzdeki yıl yaptığımız uygulamalar etkilerini gösterecektir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi

        Benzer Haberler

        Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Ofisi açıldı
        Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Ofisi açıldı
        Hafif ticari araç ağaçlara çarptı; 3 yaralı
        Hafif ticari araç ağaçlara çarptı; 3 yaralı
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        TTSO'da tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları görüşüldü
        TTSO'da tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları görüşüldü
        Akçaabat Belediyesince kokulu üzüm ve aronya alımlarına başlanacak
        Akçaabat Belediyesince kokulu üzüm ve aronya alımlarına başlanacak
        Trabzon'da demir sopalı, silahlı alacak kavgası; 1 yaralı, 2 gözaltı
        Trabzon'da demir sopalı, silahlı alacak kavgası; 1 yaralı, 2 gözaltı