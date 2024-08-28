Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca her hafta çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Köksal Hamzaoğlu, Gazze'de 7 Ekim'de başlayan olayların, yıllardır devam eden bir soykırımın yalnızca bir perdesi olduğunu belirtti.

"Gazze, sadece haftalardır değil, yıllardır adım adım yok edilmeye çalışılan bir halkın çığlığıdır" diyen Hamzaoğlu, "Dünya, Gazze'deki katliamı izlerken insanlık onuru bir kez daha ayaklar altına alınmaktadır. Sadece fiziki varlıklarını değil, umutlarını, hayallerini, geleceklerini de yok etmeye ant içmiş bir siyonist katil zihniyetin, sistematik bir şekilde Filistin halkını yok etmeye çalıştığı bu süreç, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınacaktır. " ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, bu buluşmaların önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti: