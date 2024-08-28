Trabzonspor-St. Gallen maçına doğru

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen, "Favori tabi ki de Trabzonspor ama bizim de buna cevap verebilecek silahlarımız var." dedi.

Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta takım kaptanı Lukas Görtler ile düzenlediği basın toplantısında, tur şansının yarı yarıya olduğunu ifade ederek, odak noktalarının gruplara kalmak olduğu belirtti.

Kendileri için maçın final niteliğinde olduğunu aktaran Maassen, "Maç 0-0 başlayacak ilk maçtan dolayı. Geçen maç biraz çekingen başladık, sonlara doğru biraz toparladık. Favori tabi ki de Trabzonspor ama bizim de buna cevap verebilecek silahlarımız var. Bununla alakalı da oyuncularımızı efektif bir şekilde kullanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.