St. Gallen, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Papara Park'ta teknik direktör Enrico Maassen yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Koşuyla başlayan antrenman, pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.
İsviçre takımının, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
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