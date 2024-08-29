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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni isim sponsoru Petrol Ofisi oldu

        Trabzonspor Kulübü, kadın futbol takımının isim sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları için Petrol Ofisi ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:21
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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni isim sponsoru Petrol Ofisi oldu
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        Trabzonspor Kulübü, kadın futbol takımının isim sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları için Petrol Ofisi ile anlaştığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Petrol Ofisi AŞ arasında 2024-2025 sezonu için kadın futbol takımı isim sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları konusunda anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Petrol Ofisi AŞ, şirketimize 8 milyon lira+KDV ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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