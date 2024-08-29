Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham Saracevic'i renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham Saracevic'i 4+1 yıllığına transfer etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic'in kulübümüze kesin transferi konusunda Clermont ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.