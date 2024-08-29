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        Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham Saracevic'i renklerine bağladı

        Trabzonspor Kulübü, Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham Saracevic'i 4+1 yıllığına transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:54
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        Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham Saracevic'i renklerine bağladı
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        Trabzonspor Kulübü, Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham Saracevic'i 4+1 yıllığına transfer etti.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic'in kulübümüze kesin transferi konusunda Clermont ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere oyuncuyla 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 1 milyon 375 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin avro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin avro garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2028-2029 futbol sezonunda 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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