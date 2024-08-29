Trabzonspor-St. Gallen maçından notlar

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında İsviçre’nin St. Gallen takımını konuk eden Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, rakibiyle deplasmanda oynadıkları ilk karşılaşmadaki ilk 11'de değişiklik yapmadı.

Trabzonspor, St. Gallen maçına Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Ozan Tufan, Mendy, Okay Yokuşlu, Orsic, Bardhi, Visca ve Enis Destan ilk 11'i ile çıktı.

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.

- Enrico Maassen’den 2 değişiklik

St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen ise İsviçre’de oynanan ilk karşılaşmanın 11’inde iki değişikliğe gitti.

Maassen, Faber'in yerine Schmidt’e ve Quintilla yerine Stevanovic’e ilk 11’de şans verdi.

- Eriksson için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.