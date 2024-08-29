Futbol: UEFA Konferans Ligi
Stat:PaparaPark
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs (Letonya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Ozan Tufan (Dk. 46 Malheiro), Mendy, Okay Yokuşlu (Dk. 90 Lundstram), Orsic (Dk. 76 Trezeguet), Bardhi (Dk. 46 Cihan Çanak), Visca (Dk. 91 Poyraz Yıldırım), Enis Destan (Dk. 76 Dragus)
St. Gallen: Ati-Zigi, Okoroji (Dk. 85 Noah), Vallci, Ambrosius, Schmidt (Dk. 60 Faber), Stevanovic (Dk. 91 Diaby), Witzig (Dk. 60 Csoboth), Görtler, Toma, Akolo (Dk. 46 Milosevic), Geubbels (Dk. 73 Cisse)
Goller: Dk. 31 Schmidt (St. Gallen), Dk. 52 Enis Destan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Görtler, Dk. 83 Ati-Zigi, Dk. 89 Noah, Dk. 109 Ambrosius (St. Gallen)
TRABZON
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