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        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 23:17 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:17
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        Futbol: UEFA Konferans Ligi
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs (Letonya)

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Ozan Tufan (Dk. 46 Malheiro), Mendy, Okay Yokuşlu (Dk. 90 Lundstram), Orsic (Dk. 76 Trezeguet), Bardhi (Dk. 46 Cihan Çanak), Visca (Dk. 91 Poyraz Yıldırım), Enis Destan (Dk. 76 Dragus)

        St. Gallen: Ati-Zigi, Okoroji (Dk. 85 Noah), Vallci, Ambrosius, Schmidt (Dk. 60 Faber), Stevanovic (Dk. 91 Diaby), Witzig (Dk. 60 Csoboth), Görtler, Toma, Akolo (Dk. 46 Milosevic), Geubbels (Dk. 73 Cisse)

        Goller: Dk. 31 Schmidt (St. Gallen), Dk. 52 Enis Destan (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 65 Görtler, Dk. 83 Ati-Zigi, Dk. 89 Noah, Dk. 109 Ambrosius (St. Gallen)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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