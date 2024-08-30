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        Trabzonspor-St. Gallen maçının ardından

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor'u penaltı atışları sonucunda eleyen St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen, "Bu maçı kazanmaktan ötürü çok mutluyuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 00:05 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:05
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        Trabzonspor-St. Gallen maçının ardından
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        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor'u penaltı atışları sonucunda eleyen St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen, "Bu maçı kazanmaktan ötürü çok mutluyuz." dedi.

        Maassen, Papara Park'ta maç sonu düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında dominant şekilde oynadıklarını ifade etti.

        İlk yarı çok cesaretli bir şekilde oynadıklarını belirten Maassen, "Bu maçı kazanmaktan ötürü çok mutluyuz. İlk yarı çok cesaretli bir şekilde topa sahip olarak oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıdaki dominant oyunumuzla beraber oyun üstünlüğü ile devre arasına girdiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda tabi ki konsantrasyon bozukluğundan kaynaklanan bir gol yemiş bulunmaktayız bizim için kötü bir süreç oldu." diye konuştu.

        Maassen takımını tebrik ettiğinin altını çizerek, "Hiçbir zaman pes etmediler ve sonuna kadar mücadele ettiler. 60. dakikadan sonra da iki takımın dengeli mücadelesiyle geçti. Genel olarak baktığımızda iki tane pozisyon verdik. Bir tanesi zaten golle sonuçlandı diğerinde de frikikten direkten döndü, bu gol olsa gerçekten buradan üzgün ayrılabilirdik." ifadelerini kullandı.

        Maassen, topa hakim olarak oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor'un kaliteli olduğunu biliyorduk. Burada tabi kendi açımızdan baktığımızda biz topla çok iyiydik bugün, özellikle ilk yarıda. Evimizde oynadığımız maçta uzun topla fazla oynadık, korkak oynadığımızı düşünüyorum. Trabzonspor ise topa sahip olmayı seven oyuncuların çok olduğunu söyleyebilirim fakat topun peşinde çok koştukları söylenemez. O sebeple biz de takımımıza daha çok topa sahip olmaları gerektiğini söyledik. Bunu da zaten ilk yarıda yerine getirdiler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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