Trabzonspor-St. Gallen maçının ardından

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor'u penaltı atışları sonucunda eleyen St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen, "Bu maçı kazanmaktan ötürü çok mutluyuz." dedi.

Maassen, Papara Park'ta maç sonu düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında dominant şekilde oynadıklarını ifade etti.

İlk yarı çok cesaretli bir şekilde oynadıklarını belirten Maassen, "Bu maçı kazanmaktan ötürü çok mutluyuz. İlk yarı çok cesaretli bir şekilde topa sahip olarak oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıdaki dominant oyunumuzla beraber oyun üstünlüğü ile devre arasına girdiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda tabi ki konsantrasyon bozukluğundan kaynaklanan bir gol yemiş bulunmaktayız bizim için kötü bir süreç oldu." diye konuştu.