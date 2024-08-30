Büyük Zafer'in 102. yılı Trabzon ve çevre illerde kutlanıyor

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Trabzon'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Yayan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Vali Yıldırım, daha sonra makamında düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Kutlamalara, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programla devam edildi. Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922 tarihinin bağımsızlık ve yurt aşkıyla şahlanan Türk ulusunun Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazandığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline ilk harcı koyduğu gün olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Bu zafer, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı törende, öğrenciler şiir okudu, sporcular ve halk oyunları ekipleri de gösteri sundu. Kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi. - Ordu Ordu'daki kutlamalar ise Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer İleri ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı.

Valilik makamındaki tebrik töreninin ardından kutlamalara yağış nedeniyle Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam edildi. Jandarma Üsteğmen Ahmet Aslantürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı törende, Jandarma Astsubay Üstçavuş Tuğçe Uzunahmetoğlu ise "30 Ağustos" adlı şiiri okudu. Program, tören geçişiyle sona erdi. Törene, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, kamu kurumları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

- Rize Rize'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutanı Albay Ferit Yüksel ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile tamamlandı. Kutlama programına, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Yeşilgöl, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Gösteriler ve geçit töreni, yağmur nedeniyle gerçekleştirilemedi. - Bayburt Bayburt'taki tören ise Kent Meydanı'nda yapıldı. Vali Mustafa Eldivan, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Erhan Kılıçaslan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı. Vali Eldivan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalara, Cumhuriyet Caddesi'ndeki programla devam edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler ise şiir okudu. Kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi. - Artvin Artvin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kutlamalar, Vali Cengiz Ünsal, Garnizon Komutanı Albay Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in, Artvin Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Üsteğmen Kadir Erler, yaptı.

30 Ağustos zaferinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını teşkil ettiğini belirten Erler, 30 Ağustos zaferinin 102'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Öğrencilerin şiir okuduğu ve halkoyunları gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle tamamlandı. - Gümüşhane Gümüşhane'deki tören Valilik binası önünde gerçekleştirildi. Vali Alper Tanrısever, Garnizon Komutanı Albay Recai Öztürk ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Üsteğmen Şeyda Ertürk, konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okuduğu kutlamalar, Vali Tanrısever'in makamında tebrikleri kabulü ile tamamlandı. - Giresun Giresun'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Vali Serdengeçti, 30 Ağustos zaferinin önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolü olduğunun altını çizdi. Dönemin korkusuz yiğitleri Giresun'un 42 ve 47'nci gönüllü alaylarıyla ayrıca iftihar ettiklerini vurgulayan Serdengeçti, şunları kaydetti: "Bağrımızdan çıkan gönüllü alaylarımızın kahramanları, savaşın en hararetli, en can alıcı noktalarında korkusuzca görev aldılar, tüfekleriyle, yıldırım kamalarıyla, bilek güçleriyle ve önemlisi de inançlarıyla ve imanlarıyla düşmana göz açtırmadılar. Mangal Dağı'nda mangal gibi yürekleriyle, 'Allah Allah' naralarıyla siperlere dalan, mermileri bitince Giresun bıçaklarıyla, onlar düşünce de bilek güçleriyle düşmanı bertaraf eden Giresun'umuzun kahramanlarını gururla anıyorum."