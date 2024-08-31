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        Trabzonspor'la yollarını ayıran Abdullah Avcı'dan veda mesajı:

        Trabzonspor ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı, veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:41 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:41
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        Trabzonspor'la yollarını ayıran Abdullah Avcı'dan veda mesajı:
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        Trabzonspor ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı, veda mesajı yayımladı.

        Avcı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, çok sevdiği Trabzonspor'a, oyuncularına ve futbolla yatıp futbolla kalkan gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün "hoşça kal" demesi gerektiğini ifade etti.

        Başkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere kendisini daima evinde hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkür eden Avcı, şu ifadeleri kullandı:

        "Onlara, her zaman doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım. Böyle bir şehre, çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı hayatım boyunca büyük bir gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz."

        Avcı, belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek veda etmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Dragus transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak, çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi. Mevcut kadro, milli takımlara tam 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü. Onlara iyi bakın. Yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar, doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu. Bugün, bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle geliyor. Hoşça kal Trabzon."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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