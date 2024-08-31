Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor Kulübü, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:&quot;Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig&#39;in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir.&quot;