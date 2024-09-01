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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten tekvandocu Mümüne Nur'a tebrik

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcu Mümüne Nur Göz'ü tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:18
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten tekvandocu Mümüne Nur'a tebrik
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcu Mümüne Nur Göz'ü tebrik etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 55 kilogram kategorisinde aynı gün içinde 9 maçı da kazanarak şampiyon olan Mümüne Nur Göz'ün, Güney Kore'de düzenlenecek Tekvando Dünya Şampiyonası'na hazırlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, sporcuların yanında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Mümüne Nur Göz, kazandığı Türkiye şampiyonluğu ile güzel bir başarının sahibi olmuştur. Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıyı göstereceğine inancımız tamdır. Kendisini yürekten tebrik ediyor, şampiyona sürecinde yanında olduğumuzu belirtiyorum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız."

        Türkiye şampiyonluğu için gururlu olduğunu belirten Mümüne Nur Göz ise şu ifadeleri kullandı:

        "Çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah dünya şampiyonasında da aynı başarıyı göstereceğiz. Güney Kore'de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için sıkı çalışmalara devam ediyorum. Kamp süreçlerinde Trabzon'da antrenmanlarımızı sürdürüyoruz ve eksiklerimizi gidermek için var gücümüzle hazırlanıyoruz. Hedefim, dünya şampiyonu olmak."

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