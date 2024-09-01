Av yasağının sona ermesinin ardından Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladığı palamut, 3'ü 200 liradan satışa sunuluyor.

Gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları balıklarla sabahın erken saatlerinden tezgahlarını doldurdu.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında yeni sezonun ilk balıklarından istavritin kilogramı 100, mezgidin 150, palamudun ise 3 tanesi 200 liradan satılmaya başladı.

Balıkçılardan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, yeni av sezonunun Türkiye ve Karadeniz'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gece boyunca balıkçıların iyi palamut avı geçirdiğini dile getiren Örseloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah hayırlı ve verimli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Bugün itibarıyla avlanan balıklara baktığımızda görüntü güzel. Palamut ile başladık ve olması gereken de buydu. İnşallah bu ilerleyen süreçlerde de devam eder ve daha bol avlanır. Beraberinde de hamsi, çinekop ve lüfer gibi diğer çeşitlerin de bol olmasını istiyoruz. 2018'deki palamut bolluğunun bu sene yine olacağını tahmin ediyorum."