Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) 2024 yılının ahisi, kalfası ve çırağının belirlendiği bildirildi.

TESOB'tan yapılan açıklamada, Birlik tarafından belirlenen ve Valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasından yapılan seçimde, yılın ahisinin ahşap oyma ustası 79 yaşındaki Yaşar Ercin, kalfasının hasır işlemeci Temel Atakan Kılıç ve çırağının da terzi Gülhanım Başaran olarak belirlendiği bildirildi.

Yılın ahisi seçilen 79 yaşındaki Yaşar Ercin'in, Akçaabat ilçesindeki babasının atölyesinde çocuk yaşlarda mesleğine başladığı vurgulanan açıklamada, "Ağabeyi ve kardeşiyle aile mesleği olan marangozluğa gönül veren Yaşar Ercin, yıllar içinde özellikle camilerin ahşap oymaları konusunda uzmanlaştı." denildi.