Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-29 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-29 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Spor Toto 17-16 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin yeni sezonuna 40-29'luk galibiyetle başladı.
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