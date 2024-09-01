Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-29 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 40-29 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını Spor Toto 17-16 önde tamamladı.

        İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin yeni sezonuna 40-29'luk galibiyetle başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da toplanan mavi kapaklarla kas hastası kardeşlere tekerlekli sanda...
        Trabzon'da toplanan mavi kapaklarla kas hastası kardeşlere tekerlekli sanda...
        Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
        Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
        Av yasağının sona ermesinin ardından Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında pal...
        Av yasağının sona ermesinin ardından Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında pal...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten tekvandocu Mümüne Nur'a tebrik
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten tekvandocu Mümüne Nur'a tebrik
        Trabzon'da balık avı sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
        Trabzon'da balık avı sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
        Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması
        Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması