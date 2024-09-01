Trabzon'da 61 kemençeci kortej yürüyüşü yaptı

Trabzon'da Sürmene Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 61 kemençecinin yer aldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Sürmene Gençlik Merkezi'nden başlayan kortej yürüyüşü, ilçe meydanındaki festival alanında son buldu.

Çevredekiler, yürüyüşe katılarak kemençe, davul ve zurna ezgilerine eşlik etti.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kemençe kültürünü yeni nesillere aktarmak istediklerini belirterek, "Tam tarihini bilmemekle birlikte ilk kemençe korteji, Sürmene'mizde 1950'li yıllarda yapılmıştır. Festival kapsamında düzenlemiş olduğumuz kemençe korteji, bölgemizin kültürel kimliğini yaşatmak ve bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için de büyük öneme sahiptir." dedi.

Festivalle ilçeyi herkese tanıttıklarını kaydeden Azizoğlu, şöyle konuştu: "Bu kültüre sahip çıkmak ve sürdürmek adına kemençe korteji, katılan sanatçılarımızın yerel kemençe ustalarının önderliğinde müzikal becerilerini sergileyerek ustalarına hünerlerini göstermeleri adına da önem arz etmektedir. Bizler, bu tür etkinliklerle toplulukları bir araya getirmek ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlamaktayız. Bu kortejin enerji ve coşkusu halkımızın takılımı ve kemençenin ritmiyle ilçemizi festival kapsamında ülkemize ve dünyaya tanıtmayı hedeflemekteyiz."