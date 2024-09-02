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        Trabzonspor'dan 10 sezon sonra "sessiz" başlangıç

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'deki ilk iki maçını golsüz beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 10 sezon sonra gol yollarında aynı "sessiz" başlangıcı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:30
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        Trabzonspor'dan 10 sezon sonra "sessiz" başlangıç
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'deki ilk iki maçını golsüz beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 10 sezon sonra gol yollarında aynı "sessiz" başlangıcı yaptı.

        Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması ise Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

        Sezonun dördüncü haftasında da İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2014-15 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 lig maçında gol atamadı.

        Süper Lig'de 10 sezon sonra yine gol yollarında "sessiz" kalarak rakip fileleri havalandıramayan Karadeniz ekibi, en gollü başlangıcını ise şampiyon tamamladığı 2021-22 sezonunda 7 golle gerçekleştirdi.

        - En son ligde 26 Mayıs'ta gol attı

        Trabzonspor, ligde en son geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

        Karadeniz ekibi, 26 Mayıs'taki karşılaşmanın ardından 99 gündür ligde gole hasret kaldı.

        - 2020-2021 sezonundan sonra en az puan

        Trabzonspor, ligde topladığı 2 puan ile 2020-2021 sezonundan sonra en kötü başlangıcı yaptı.

        Ligde 2020-21 sezonunda "ilk 2 lig maçında" 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda 2'şer galibiyet, geçen sezon ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sezona başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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