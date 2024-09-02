Trabzon'da kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğluna merdivenle ulaştı.

Düşürdükleri cihazı bulmak için ormanlık alana giren baba ve oğlu, kayalıklarda mahsur kaldı.

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