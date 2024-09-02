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        Trabzon'da kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

        Trabzon'un Maçka ilçesinde düşürdükleri dronu bulmak isterken kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:25
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        Trabzon'da kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
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        Trabzon'un Maçka ilçesinde düşürdükleri dronu bulmak isterken kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Altındere Mahallesi'nde, N.M ile oğlu O.K.M'nin uçurdukları dronu, kontrolden çıkması sonucu ormanlık alana düştü.

        Düşürdükleri cihazı bulmak için ormanlık alana giren baba ve oğlu, kayalıklarda mahsur kaldı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Maçka İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğluna merdivenle ulaştı.

        Bulundukları alandan alınan baba ve oğlu, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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