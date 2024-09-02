Of Kaymakamı Demirer, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olup ilçede ilk 3'e giren öğrencilerini ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Of Fen Lisesi Müdürü Vehap Kurt , YKS sınavında başarılı olan öğrencilerle Kaymakam Demirer'i ziyaret etti.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Demirer, "Bu başarıda emekleri olan öğretmen, idareci ve velilerimizi de kutluyorum. Sizler ülkemizin geleceğinde önemli görevler ifa edeceksiniz. İnanıyorum ki bundan sonra da daha çok çalışarak hem kendiniz, hem ülkeniz hem de aileniz için daha güzel işler başaracaksınız. Yarının büyük Türkiye'si için sizlere güveniyor ve üstün başarılar diliyorum. " diye konuştu.