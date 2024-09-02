Trabzonspor'da Enis Destan'ın omzunda bağ yaralanması tespit edildi

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda ikas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, karşılaşmanın son dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Enis Destan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.