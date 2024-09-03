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        Palamut tezgahları süsledi, fiyatlar yarıya düştü

        Trabzon'da 1 Eylül itibariyle av sezonun açılması sonrası denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:15
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        Palamut tezgahları süsledi, fiyatlar yarıya düştü
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        Trabzon'da 1 Eylül itibariyle av sezonun açılması sonrası denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor.

        Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında tanesi 40 ile 75 lira arasında satılan palamut, fiyatının uygunluğundan ötürü vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alıyor.

        Tezgahlarda mezgidin kilogramı 100, istavritin 75, deniz somonun tanesi 175, levreğin kilosu 250 liradan satılırken, palamudun ise 5 tanesi 200 liradan satılıyor.

        Balıkçılardan Gökmen Aydın, AA muhabirine, yeni sezonda palamudun bol olacağını söyledi.

        Aydın, palamudun fiyatının uygun olduğunu belirterek, "Hava sıcak olduğu için balık dipte. Soğuması lazım ki balık yukarılara gelsin. Palamudun tanesi 75 lira. En ucuz gıda maddesi balık. Fiyatlar normal. İlla ki fiyatlar da düşer. Geçmiş sezonda palamudun tanesi 150-200 lirayken şu an 75 lira. Bu fiyattan yukarı daha çıkmaz ve vatandaşlarımız normal fiyattan yer." diye konuştu.

        Mehmet Örseloğlu ise bol ve bereketli bir sezon beklediklerini kaydederek, şunları söyledi:

        "Sezonun ikinci günündeyiz. Palamudun bu sezon bol ve bereketli geçmesini bekliyoruz. Fiyatlar da gayet uygun, vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla palamutlarını alıyor. Sezon açılmadan önce fiyatları 150 liraydı. 1 Eylül'den itibaren fiyatlar gayet uygun 40 ile 75 lira arası değişiyor. Fiyatları düşmez ama ilerleyen süreçte gramajı artarken fiyatları sabit kalır." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan vatandaşların da balık fiyatlarındaki düşüşle birlikte balıkçı tezgahlarına ilgi gösterdikleri görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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