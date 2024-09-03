9. Edirne Maratonu'nda şampiyon olan Emrah Öztürk, başarısını şehitlere adadı

Edirne'de düzenlenen 9. Edirne Maratonu'nda özel sporcu kategorisinde şampiyon olan Emrah Öztürk, başarısını şehitlere ve vefat eden annesine adadığını belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcusu Emrah Öztürk'ün 10 kilometre koşu kategorisinde 650 özel atletin arasından 40 dakikalık performansıyla birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, başarısını vefat eden annesine ve şehitlere adadığını belirterek, şunları kaydetti: