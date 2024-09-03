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        9. Edirne Maratonu'nda şampiyon olan Emrah Öztürk, başarısını şehitlere adadı

        Edirne'de düzenlenen 9. Edirne Maratonu'nda özel sporcu kategorisinde şampiyon olan Emrah Öztürk, başarısını şehitlere ve vefat eden annesine adadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:56 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:56
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        9. Edirne Maratonu'nda şampiyon olan Emrah Öztürk, başarısını şehitlere adadı
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        Edirne'de düzenlenen 9. Edirne Maratonu'nda özel sporcu kategorisinde şampiyon olan Emrah Öztürk, başarısını şehitlere ve vefat eden annesine adadığını belirtti.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcusu Emrah Öztürk'ün 10 kilometre koşu kategorisinde 650 özel atletin arasından 40 dakikalık performansıyla birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, başarısını vefat eden annesine ve şehitlere adadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu başarımı, 3 yıl 7 ay önce kaybettiğim anneme ve tüm şehitlerimize armağan ediyorum. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak katıldığım bu ikinci yarışmamı da kazanmanın gururunu yaşıyorum. Her zaman yanımda olan, spora ve sporcuya desteklerini esirgemeyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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