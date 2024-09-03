Doğu Karadeniz'den 8 ayda yapılan ihracat 1,99 milyon doları aştı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-ağustos döneminde 1 milyar 99 milyon 409 bin 789 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden yılın 8 ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18 arttığını belirtti.

Kalyoncu, bölge ihracatının 835 milyon 658 bin 525 dolarının Trabzon'dan, 164 milyon 29 bin 897 dolarının Rize'den, 55 milyon 349 bin 354 dolarının Artvin'den ve 44 milyon 372 bin 13 dolarının da Gümüşhane'den gerçekleştirildiğini ifade etti.

Söz konusu dönemde Trabzon ve Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 17, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 27 ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta da yüzde 40 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, "Yılın 8 ayında bölgeden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler 508 milyon 41 bin 300 dolarla fındık, 162 milyon 35 bin 953 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 133 milyon 445 bin 670 dolarla maden ve metaller, 117 milyon 827 bin 41 dolarla yaş meyve sebze, 26 milyon 558 bin 66 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralanmıştır." diye görüş bildirdi.

Kalyoncu, bölgeden 138 ülkeye dış satım yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 35, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 12, Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 14, Polonya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 50 artış gerçekleşirken, Rusya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 18 oranında düşüş gerçekleşmiştir."