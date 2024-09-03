Trabzon'da yürüme engelli vatandaşın evinin yollarına engelli rampaları yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, yürüme engelli Turan Özmen'e akülü araç tahsis edilip evine giden yollara engelli rampaları yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'nde ikamet eden Özmen'in günlük yaşamını kolaylaştırmak için akülü araç talebinin karşılanıp evine giden yol güzergahında engelli rampaları yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Özmen'in evinden çıkıp sosyalleşme imkanına kavuştuğu ifade edilirken, şehirdeki engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla gelen tüm talepleri titizlikle değerlendirdiğinin altı çizildi.

Görüşlerine yer verilen Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemiz önce akülü araba desteğiyle ulaşım sorunumu çözüme kavuşturdu ardından ise evime ulaşımımı rahat bir hale getirdi. Artık rahat bir şekilde evime girip çıkabiliyorum. Kısa süre içerisinde taleplerimizi geçekleştiren Başkanımız Ahmet Metin Genç’ten Allah razı olsun. Başkanımız şehrimizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyor. Bu konuda gösterdiği hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum."