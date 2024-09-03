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        Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:59
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        Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

        Doğan, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, teknik direktörlük konusunu yönetim kurulu ile değerlendirdiklerini belirterek, "Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık." dedi.

        Teknik direktör Güneş'e "hoş geldin" diyen Doğan, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor’umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen ‘bizden biri’ olan Şenol Güneş hocamıza ‘yuvana yeniden hoş geldin’ diyorum. Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum."

        - "Yeniden tarih yazacağız"

        Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından teknik direktör Şenol Güneş'in fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşımda bulunarak, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş." ifadesini kullandı.

        Dün İstanbul'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile ilk görüşmeyi yapan deneyimli teknik adam ile bugün ikinci görüşmede anlaşıldığı öğrenildi.

        Güneş'in yarın akşam saatlerinde Trabzon'da olacağı ve 5 Eylül Perşembe günü bordo-mavili takımın çalışmasında yer alacağı belirtildi.

        - 5. dönemi

        Şenol Güneş, teknik direktörlük hayatında Trabzonspor ile beşinci kez anlaşmaya vardı.

        Güneş, bordo-mavili takımın başına 1988-89 döneminde Werner Biscup, 1993-94 döneminde George Leekens, 2004-2005 sezonunda Ziya Doğan, bu sezon da Abdullah Avcı'dan sonra getirildi.

        Trabzonspor'da kaleci olarak forma giydiği yıllarda 6 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, teknik adam olarak 1988-89 sezonunda ilk, 1993-1997 arasında ikinci, 2004-2006 yılları arası üçüncü, 2009-2013 yıllarında da dördüncü dönemini yaşadı.

        En son Trabzonspor'un 2012-2013 sezonunun 19. haftasında deplasmanda Elazığspor karşısında 3-1'lik mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan Güneş, 27 Ocak 2013 tarihinde oynanan bu karşılaşmanın ardından 4237 gün sonra tekrar eski takımına geri döndü.

        Güneş ile bordo-mavili takım, 2 kez Türkiye Kupası, 1 kez Süper Kupa, 1 kez de dönemin Cumhurbaşkanlığı kupasına sahip olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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