Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Araklı, Yomra ve Ortahisar ilçelerindeki bazı noktalarda da şiddetli yağış etkili oldu.

Yağış sonrası çok sayıda araç sürücüsü ve vatandaş zor anlar yaşadı.

Gündüz saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokakları su bastı.

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