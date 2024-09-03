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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 21:43 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:06
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Gündüz saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokakları su bastı.

        Yağış sonrası çok sayıda araç sürücüsü ve vatandaş zor anlar yaşadı.

        Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve TİSKİ ekipleri ilçede çalışma başlattı.

        Ekiplerce yollar, caddeler temizlenirken, ihtiyaç duyulan noktalarda da temizlik çalışması yürütülüyor.

        Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, AA muhabirine, yağış nedeniyle can kaybı olmadığını, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte su baskınlarına müdahale edip temizlenmesi gereken noktaları temizlemeye devam ettiklerini söyledi.

        Araklı, Yomra ve Ortahisar ilçelerindeki bazı noktalarda da şiddetli yağış etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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