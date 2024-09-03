Trabzonsporlu Trezeguet, Al Rayyan'a transfer oldu

Aynı zamanda kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, (Trezeguet) Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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