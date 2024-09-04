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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sağanak etkili oldu

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:12
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sağanak etkili oldu
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki belediye kavşağı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kısa süre içerisinde etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşları ise biriken sular nedeniyle yürümekte güçlük çektikleri görüldü.

        Yapılan ilk belirlemelere göre ilçede ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı, yağış nedeniyle bazı işyerleri ve evleri su bastığı öğrenildi

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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