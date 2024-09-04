Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sağanak etkili oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki belediye kavşağı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kısa süre içerisinde etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşları ise biriken sular nedeniyle yürümekte güçlük çektikleri görüldü.

Yapılan ilk belirlemelere göre ilçede ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı, yağış nedeniyle bazı işyerleri ve evleri su bastığı öğrenildi