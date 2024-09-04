Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasında

Trabzonspor'da, 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi 4. kez göreve getirilen ve 2012-13 sezonunun 19. haftasında deplasmanda 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetine kadar görev yapan Şenol Güneş, bordo-mavili takımda 5. dönemine başlayacak.

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